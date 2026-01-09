Uppgifter: Santander har lagt bud på Elfsborgs-keepern

Simon Erikssons framfart i Elfsborg har inte gått obemärkt förbi.

Nu har han dragit till sig intresse från spanska Racing Santander.

De ska ha lagt ett bud på 19-åringen, enligt Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Efter en fin säsong i allsvenskan, där Simon Eriksson fick axla rollen som förstamålvakt efter en skada på Isak Pettersson har det ryktats en del om Elfsborgs-keepern under vintern.

Bland annat har Real Madrid uppgets visa intresse för 19-åringen – där sanningshalten i ryktet troligen kan diskuteras.

Nu ska dock en annan klubb ha fått upp ögonen för Eriksson och lagt ett bud till Elfsborg – enligt Fotbollskanalen. Det handlar om Racing Santander som spelar i Segunda División och leder serien. Hur stort budet är framgår inte av uppgifterna.

Under den gångna säsongen spelade Eriksson 22 matcher för Borås-klubben som han kom till under sommaren 2024. Hans avtal med den allsvenska klubben sträcker sig fram till slutet av 2029.