Uppgifter: Sean Dyche förhandlar med Forest

Ange Postecoglous har fått sparken från Nottingham Forest.

Nu kommer The Athletic med uppgifter om att en ny tränare är nära.

Det ska röra sig om Sean Dyche.

Foto: Bildbyrån

Ange Postecoglous sejour i Nottingham Forest blev kortvarig – bara 39 dagar. Efter 0–3-förlusten mot Chelsea i lördags kom beskedet att tränaren får lämna sitt uppdrag.

Klubben har därefter inlett jakten på en ersättare och enligt The Athletic ser en lösning ut att vara nära. Sean Dyche uppges förhandla med Forest om ett långtidskontrakt och pekas i nuläget ut som huvudkandidat.

Även Marco Silva, som är tränare i Fullham och den arbetslöse Roberto Mancini har funnits med i diskussionerna, men Dyche framstår som favorit till jobbet.

54-årige Dyche är för närvarande klubblös efter att ha fått lämna Everton tidigare i år. Han har dessförinnan haft längre sejourer i Burnley samt en kortare period i Watford.