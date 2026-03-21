Uppgifter: Serie A-giganten spanar på Rüdiger

Antonio Rüdiger sitter på ett utgående kontrakt med Real Madrid. Den tyske mittbacken har tidigare uppgetts vara nära att förlänga med den spanska klubben.

Samtidigt kommer transferjournalisten Nicolo Schira med uppgifterna att Juventus kan tänka sig att plocka in Rüdiger i sommar.

Juventus nuvarande tränare Luciano Spalletti känner tysken sedan tiden i Roma.