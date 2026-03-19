Vändningen: Rüdiger uppges förlänga med Real Madrid
Mycket talade för att han skulle lämna Real Madrid under sommaren.
Nu uppges Antonio Rüdiger istället vara nära att förlänga sitt avtal.
Det rapporterar transferjournalisten Matteo Moretto.
Den tyska mittbacken Antonio Rüdiger sitter på ett utgående kontrakt med Real Madrid efter att ha tillbringat över fyra år i den spanska huvudstadsklubben.
Tidigare har uppgifter gjort gällande att mycket talade för att 32-åringen skulle tacka för sig efter säsongen och lämna Madrid-klubben under sommaren.
Nu meddelar dock transferjournalisten Matteo Moretto att saker och ting har ändrats. I RadioMarca berättar han att Rüdiger närmar sig ett nytt avtal med ”Los Blancos”, även om ingenting ännu är klart.
Däremot talar mer för att han blir kvar i klubben snarare än att han lämnar, enligt Moretto.
Antonio Rüdiger står totalt sett noterad för spel i 173 matcher med den spanska storklubben.
