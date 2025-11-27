Uppgifter: Serie A-klubbar förnyar intresset för Silva

Han har spelat i Manchester City sedan 2017.

Nu kan Bernardo Silva vara föremål för en flytt till Serie A.

Detta då Juventus och Milan har förnyat sitt intresse, enligt Calciomercato.

Foto: Bildbyrån

Efter sin succé i Champions League med Monaco våren 2017 köptes Bernardo Silva loss av Manchester City.

Sedan dess har portugisen varit en av lagets stora stjärnor med flera Premier League-titlar och Champions League-pokalen 2023 som främsta meriter.

Men när kontraktet nu löper ut efter säsongen verkar mittfältaren har gjort sitt i City. Det uppgav åtminstone Fabrizio Romano för ett par dagar sedan.

Nu kan han vara föremål för en flytt till Italien och Serie A. Enligt Calciomercato ska Juventus och Milan fortsatt vara intresserade av 31-åringen.

De ska även ha undersökt möjligheterna att värva portugisen. Däremot ska hans årslön på 10 miljoner euro netto vara ett hinder för klubbarna, enligt uppgifterna.

Sedan Bernardo Silva anslöt till Manchester City har han spelat 423 tävlingsmatcher, i vilka det har blivit 73 mål och 75 assist.