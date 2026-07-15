Uppgifter: Sirius prislapp på Ure avslöjad

Lecce har dragit sig ur kamper om Robbie Ure.

Anledningen är prislappen – som enligt italienska uppgifter ligger på 110 miljoner kronor.

Robbie Ure, IK Sirius. Foto: Bildbyrån

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Robbie Ure är kanske allsvenskans hetaste spelare i dagsläget. Flera klubbar i den stora europeiska ligorna ska ha hört av sig till Sirius gällande den skotska anfallaren.

Klubbar som Lyon och Hoffenheim har tidigare visat intresse enligt TalkSport.

En klubb som redan har budat på Ure är italienska Lecce. Men någon affär ser inte ut att bli av, detta så Sirius begär för mycket betalt för skotten.

Enligt Corriere dello Sport ska Lecce ha lagt ett bud på 4 miljoner euro, drygt 44 miljoner kronor, plus en 30 procent stor andel på alla framtida försäljningar.

Det budet ska Sirius ha nobbat. Tidningen menar att Uppsala-klubben vill ha åtminstone 10 miljoner euro, runt 110 miljoner kronor, för att släppa sin guldklimp.

Robbie Ures avtal med Sirius löper ut först i december 2029.