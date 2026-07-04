Uppgifter: Storklubbar intresserade av Robbie Ure

Robbie Ure kan lämna Sirius i sommar.

Enligt TalkSport är både Lyon och Hoffenheim intresserade av skotten.

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Robbie Ure leder den allsvenska skytteligan efter att ha gjort fyra mål mot Mjällby. Anfallaren hade sedan tidigare klubbar som rykte i honom och det lät inte bli mindre av den varan framöver.

– Som alla spelare vill jag spela så högt upp som möjligt och om chansen finns att gå till en toppliga är det svårt att säga nej. Om det är något som känns rätt för mig kommer jag så klart att vara intresserad, sa Ure till Aftonbladet efter matchen mot Mjällby.

Det är också toppligorna som kallar. Enligt Ben Jacobs från TalkSport har både franska Lyon och tyska Hoffenheim gett sig in i leken. Det ska i sådana fall röra sig om en flytt nu i sommar, skriver transferjournalisten på X.

Robbie Ure sitter på ett långt kontrakt med Sirius som inte löper ut förens i december 2029. Skotten har gjort 22 mål på totalt 41 allsvenska matcher för Uppsalaklubben.



