Uppgifter: Smith vill byta klubb och slå sig in i landslaget

Eric Smith tillhör den tyska klubben St. Pauli.

Svensken väntas nu vilja byta klubb efter missnöje.

Något som Fotbollskanalen rapporterat om.

Foto: Bildbyrån

Den svenske mittfältaren Eric Smith, 28, var i somras på Leicesters radar. Den engelska klubben ville värva St. Pauli-spelaren som ersättare till Wilfred Ndidi, men affären sprack i sista stund.

Enligt den tyska tidningen Hamburger Abendblatt stoppade St. Pauli övergången då budet kom bara några dagar innan transferfönstret stängde. Svensken ska ha varit inställd på flytten och hade dessutom fått sin lön fördubblad vid en övergång.

Tidningen uppger nu att Smith kan lämna klubben inom kort, antingen redan i vinter eller till sommaren. 28-åringen ska fortfarande drömma om spel i landslaget.

Smith har representerat St. Pauli sedan 2021 och var tidigare uttagen i den svenska landslagstruppen under Jon Dahl Tomassons tid som förbundskapten, men tvingades då lämna återbud vid flera tillfällen.