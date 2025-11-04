Uppgifter: Southampton vill ta in kontraktslös spelare – Romeu kan återvända

Southampton åkte Premier League i våras.

Klubben har haft en tuff höst i Championship.

Enligt lokaltisningen Southern Daily Echo är klubben nära en värvning.

Foto: Alamy

Southampton har haft en tuff start i Championship och tränaren Will Still fick sparken. Nu ser klubben ut att förstärka med en ny spelare.

Enligt uppgifter från lokaltidningen Southern Daily Echo har Southampton och Oriol Romeu kommit överens om ett kortidskontrakt. Det skulle innebära att Romeu återvänder till klubben han spelade i mellan 2015 till 2022. Något som Fotbollskanalen rapporterat om.

Spanjoren har varit kontraktslös sedan i somras då han lämnade Barcelona efter att ha varit utlånad till Girona förra säsongen.