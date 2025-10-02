Uppgifter: Southgates inställning – om United-jobbet erbjuds
Gareth Southgate har gjorts aktuell som ersättare till Ruben Amorim.
Engelsmannen ser dock inte ut att vilja ta jobbet nu.
Detta rapporterar Daily Mirror.
Ruben Amorims framtid i Manchester United är mycket oviss.
Storklubben fortsätter att gå tungt och det spekuleras i stort sett hela tiden kring hans vara eller icke vara i klubben.
Flera kandidater har nämnts som tänkbara ersättare, bland annat den förre engelske förbundskaptenen Gareth Southgate.
55-åringen ser dock inte ut att vilja ha jobbet, i varje fall inte nu.
Daily Mirror rapporterar nämligen att Southgate i dagsläget skulle tacka nej ifall han erbjuds att ersätta Amorim.
Southgate uppges inte ha bråttom att hoppa på något nytt uppdrag, även om han är intresserad av förslag.
