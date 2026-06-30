Uppgifter: Spurs har fattat Bergvall-beslut

Lucas Bergvall sägs vilja lämna Tottenham Hotspur.

Nu har Londonklubben fattat ett beslut kring svenskens framtid, enligt uppgifter.

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Lucas Bergvall, 20 uppges vilja lämna Tottenham Hotspur. Tidigare uppgifter gör gällande att inte trivs utan vill testa vingarna i andra klubbar.

Det har rapporterats om intresse från flera olika håll, bland annat Nottingham Forest.

Enligt transferjournalisten Gianluca Di Marzio ska Spurs ha nobbat ett bud på Bergvall värt 50 miljoner euro.

Har fattat Bergvall-beslut

Efter alla rykten om intresse sägs Spurs ha fattat ett beslut kring 20-åringen. Det är tidningen The Telegraph som rapporterar att Tottenham inte säljer Bergvall. Sportchefen Johan Lange och tränaren Roberto De Zerbi uppges ha fört samtal med svensken och menat att han är en viktig pusselbit i truppbygget till nästa säsong.

Bergvall anslöt till Spurs 2024 från Djurgårdens IF och sitter på ett kontrakt till 2031.