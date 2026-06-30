Lucas Bergvall är på väg bort.

Enligt uppgifter har Tottenham Hotspur nobbat ett första bud.

Avtalet sägs vara värt omkring 50 miljoner euro.

Lucas Bergvall. Foto: Alamy

Den 20-åriga svenska landslagsspelaren Lucas Bergvall har meddelat Premier League-klubben Tottenham Hotspur att han vill lämna i sommar, enligt trovärdiga uppgifter. Sedan dess har mängder av klubbar ryktats vara intresserade av den unge mittfältaren.

Nu rapporterar den italienska transferjournalisten Gianluca Di Marzio att en icke namngiven engelsk klubb har lagt ett första bud på Bergvall. Förslaget ska, enligt uppgifterna, varit värt omkring 50 miljoner euro (motsvarande 555 miljoner kronor) och tros ha kommit från Premier League-konkurrenten Nottingham Forest. Spurs ska däremot ha valt att nobba budet enligt Di Marzio.

Enligt samma uppgifter har även den italienska storklubben Napoli ögon för Bergvall och kan tänkas värva 20-åringen i sommar. Italienarna hade däremot räknat med den betydligt lägre prislapp (omkring 40 miljoner euro), enligt Di Marzio.

Lucas Bergvall, Tottenham Hotspur. Foto: Alamy

Uppmaningen: Lämna Spurs

FotbollDirekts Fredrik de Ron och Mattias Eckerman slog tidigare i veckan fast att Lucas Bergvall gör rätt i att lämna Tottenham Hotspur efter att ha fått snålt med speltid under den nya tränaren Roberto De Zerbi under våren.

– För svensk fotbolls utveckling vill man verkligen att han ska spela. Vi är nog rörande överens om att han besitter en enorm höjd, sa Eckerman i VM Direkt-studion.

En annan klubb som har kopplats ihop med Lucas Bergvall är Chelsea, som uppges ha scouter på plats på VM för att följa 20-åringen.

– Hade jag varit Lucas Bergvall hade jag nog inte valt Chelsea, mest baserat på att det är ganska oklart vad som händer i den klubben. Xabi Alonso kommer in som ny tränare efter sommaren och man vet inte riktigt vad det är han vill göra med det här Chelsea och om det finns en plats för Lucas Bergvall, sa de Ron.