Uppgifter: Spurs kan försöka med City-brassen igen

Tottenham Hotspur försökte värva Savinho i somras.

I januari kan Londonklubben komma att försöka igen.

Detta rapporterar Teamtalk.

Foto: Bildbyrån

Savinho såg i somras ut att kunna byta Manchester City mot Tottenham.

Londonklubben uppgavs göra flera försök med City om brassen och Savinho själv uppgavs vara öppen för en flytt, men någon övergång blev inte av.

21-åringen blev kvar i City men än så länge har han fått sparsamt med speltid, hittills den här säsongen så har han inte startat en match i Manchester-klubben och Tottenham kan komma att försöka igen.

Teamtalk rapporterar nämligen att Tottenham fortsatt har ett öga på brassen och att Londonklubben kan komma att göra nytt värvningsförsök i januari.

Något som kan bli avgörande för om det blir ett försök eller inte är hur speltiden utvecklas för Savinho fram till januari.