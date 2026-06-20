Uppgifter: Spurs kan kapa United-affär

Mateus Fernandes har uppgets vara på väg till Manchester united.

Men nu ser Tottenham ut att knyta till sig mittfältaren.

Enligt uppgifter är Fernandes nära en överenskommelse med ”Spurs”.

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Tidigare i veckan kom uppgifter från The Times att Manchester United siktat in sig på att värva Mateus Fernandes från West Ham. Samma uppgifter menade då att London-klubben kräver runt 80 miljoner pund för 21-åringen, vilket motsvarar cirka en miljard kronor.



Men under lördagen kommer nya uppgifter. Transferexperten Matteo Moretta hävdar nämligen att Tottenham Hotspurs också gett sig in i dragkampen om Fernandes. ”Spurs” ska nämligen vara nära en överrenskommelse med portugisen, och han själv ska vara benägen att flytta dit.



Däremot har inte West Ham och Tottenham inlett några konkreta förhandlingar.



Mateus Fernandes kom till West Ham 2025 och har noterats för 36 matcher i klubben som degraderades till The Championship i år.