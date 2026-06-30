Uppgifter: Spurs snuvar United på rekordvärvning

Mateus Fernandes väntas lämna West Ham United.

Tottenham Hotspur värvar brassen för rekordsumma, enligt uppgifter.

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Mateus Fernandes har varit eftertraktad inför sommarens transferfönster. Det har ryktats om intresse från flera klubbar i Premier League – men nu verkar en ha dragit det längsta strået.

Enligt ansedda The Athletic har Tottenham Hotspur vunnit dragkampen med bland annat Manchester United. Spurs sägs ha presenterat ett bud värt 85 miljoner pund, vilket motsvarar 1,1 miljarder kronor.

Om affären landar på 1,1 miljarder innebär det nytt transferrekord för Tottenham Hotspur.

Fernandes uppges vara redo för en flytt till Londonklubben och en ”done deal” är nära.

Mateus Fernandes noterades för 36 matcher för West Ham i Premier League den gångna säsongen.