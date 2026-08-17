Uppgifter: Stjärnan byter Spanien mot Frankrike

Axel Witsel spelade VM för Belgien i somras och efter att ha varit i La Liga sedan 2022 verkar det nu klart att han fortsätter i franska ligan.

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Det är OG Nice som uppges vara överens med Axel Witsel om ett kontrakt, detta enligt L’Équipe.

Witsel skrev förra sommaren på ett ettårsavtal med Girona efter tre säsonger i Atlético Madrid, men tiden i Katalonien blev inte alls som tänkt då Girona som två säsonger tidigare tog en Champions League-plats nu i stället åkte ur La Liga.

37-årige Witsel har sedan VM med Belgien i somras letat ny klubb och nu verkar han alltså krita på för Nice som Bosman.

Nice hade i fjol en kaotisk säsong i Ligue 1 och slutade tredje sist, vilket höll laget kvar med minsta möjliga marginal.