Uppgifter: Stjärnan byter Spanien mot Frankrike
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Axel Witsel spelade VM för Belgien i somras och efter att ha varit i La Liga sedan 2022 verkar det nu klart att han fortsätter i franska ligan.
Det är OG Nice som uppges vara överens med Axel Witsel om ett kontrakt, detta enligt L’Équipe.
Witsel skrev förra sommaren på ett ettårsavtal med Girona efter tre säsonger i Atlético Madrid, men tiden i Katalonien blev inte alls som tänkt då Girona som två säsonger tidigare tog en Champions League-plats nu i stället åkte ur La Liga.
37-årige Witsel har sedan VM med Belgien i somras letat ny klubb och nu verkar han alltså krita på för Nice som Bosman.
Nice hade i fjol en kaotisk säsong i Ligue 1 och slutade tredje sist, vilket höll laget kvar med minsta möjliga marginal.
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