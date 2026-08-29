Uppgifter: Storklubb budar 45 miljoner på Bajenstjärnan

Paulos Abraham är eftertraktad.

Enligt uppgifter har franska Lorient budat 45 miljoner kronor på Hammarby-forwarden.

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Den senaste tiden har det ryktats kring Hammarbys anfallsstjärna Paulos Abraham. Nyligen ska amerikanska Sporting Kansas City ha lagt ett bud värt 30 miljoner kronor på honom.

Nu rapporterar sajten Foot Mercato att Ligue 1-klubben Lorient lagt ett bud på 24-åringen. Enligt Expressen ligger budet på 45 miljoner kronor.

Samtidigt har Hammarby ingen intention att sälja anfallaren i sommar.

Abraham noteras för 11 mål och tre framspelningar på 18 matcher i allsvenskan den här säsongen.