Uppgifter: Storklubb leder jakten på Isak Bjerkebo

Isak Bjerkebo har gjort succé i IK Sirius.

Nu visar FC Köpenhamn intresse för yttern, enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Isak Bjerkebo, 23, har varit en av flera spelare i IK Sirius som utmärkt sig under den allsvenska våren. Tidigare uppgifter gör gällande att Parma, Fiorentina och Lazio följer 23-åringen.

Nu rapporterar Upsala Nya Tidning att en ny gigant har gett sig in i jakten. Lokaltidningen uppger att FC Köpenhamn visar intresse för Bjerkebo och att de sitter i förarsätet i jakten på honom.

Jonathan Ederström, chef för Sirius herrlag, bekräftar att det finns intresse för flera spelare, utan att nämna namn.

– Det är klart att vi har allsvenskans yngsta spelartrupp för fjärde året i rad och det är inget nytt att det finns intresse för våra spelare i ett sommarfönster, säger Ederström till Upsala Nya Tidning.

Isak Bjerkebo noteras för nio mål och två assist på tio matcher i allsvenskan den här säsongen. Hans avtal löper ut efter 2029.