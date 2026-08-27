Uppgifter: Storklubb överväger Patrik Wålemark

Patrik Wålemark kan lämna Lech Poznan.

Enligt uppgifter visar FC Köpenhamn intresse för svensken.

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Nyligen kom rapporter om att skotska Celtic visar intresse för Patrik Wålemark. Den svenske yttern tillhör Lech Poznan och sitter på ett avtal till sommaren 2029.

Enligt danska Bold.dk har en ny klubb gett sig in i jakten på honom. Sajten uppger att FC Köpenhamn överväger 24-åringen som ett alternativ. Det kan däremot bli svårt att få till en affär då han skulle bli dyr, rapporterar Bold.

Wålemark anslöt till Lech Poznan 2024 och noteras för 15 mål och sju framspelningar på 54 tävlingsmatcher.