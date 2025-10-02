Uppgifter: Storklubbar har ögonen på Bayern-stjärnan

Michael Olise imponerar i Bayern München.

Manchester City och Real Madrid uppges ha ögonen på fransmannen.

Samtidigt kan Bayern komma att agera för att säkra upp honom.

Foto: Bildbyrån

Michael Olise lämnade Crystal Palace för Bayern München förra sommaren och den franske landslagsmannen har gjort stor succé i den tyska storklubben.

23-åringen sitter på kontrakt med Bayern München fram till sommaren 2029, men redan nu kan saker och ting vara på gång att hända kring honom.

Teamtalk rapporterar nämligen att såväl Real Madrid som Manchester City har ögonen på fransmannen.

Detta kan i sin tur få Bayern att agera.

Enligt uppgifterna överväger den tyska storklubben att erbjuda fransmannen ett nytt avtal, med förbättrade villkor, troligen för att säkra upp honom ytterligare.

Tidigare har även Liverpool uppgetts vara intresserade av fransmannen.