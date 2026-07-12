Uppgifter: Storklubbar jagar svensk talang

BP-talangen Sebastian Hindstam har utländska ögon på sig.

Enligt Tipsbladet är både Club Brugge och Ajax intresserade.

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17-åriga Sebastian Hindstam har fått träna med Brommapojkarnas A-lag men väntar fortfarande på sin seniordebut för klubben.

Frågan är om han kommer hinna spela någon officiell match för BP.

FotbollDirekt har tidigare kunnat rapportera att klubbar som Parma, Cagliari och Genoa haft scouter som spanat in anfallstalangen.

Nu kommer nya uppgifter. Enligt Tipsbladet har även danska klubbar fått upp ögonen för Hindestam. Även Club Brugge och Ajax håller ett vakande öga på 17-åringen.

Sebastian Hindestam spelar i dagläget för Brommapojkarnas U19-lag.