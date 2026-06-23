Uppgifter: Storklubben höjer budet på svensken

Svenskdoldisen Zinedin Smajlović, 22, är en jagad man.

Enligt uppgifter har skotska Celtic höjt budet på mittbacken.

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Den svenska mittbacken Zinedin Smajlović, tillhörande norska Sandefjord, har dragit på sig ett enormt intresse under den senaste tiden. Det har tidigare rapporterats om intresse från klubbar som skotska Celtic, grekiska Olympiakos, franska Toulouse och Feyenoord från Nederländerna och för bara några dagar sedan uppgav grekiska Gazzetta att både Celtic och Olympiakos har fått ett bud nobbat av den norska klubben.

Enligt transferjournalisten Rudy Galetti har den skotska storklubben nu kommit tillbaka med ett nytt och förbättrat bud. Det nya förslaget sägs ligga på 4,5 miljoner euro (nästan 50 miljoner kronor) plus två miljoner euro i bonusar (drygt 22 miljoner kronor).

Samtidigt sägs norska Sandefjord inte vara pressat att sälja svensken och ett flertal europeiska storklubbar ska fortsatt följa Smajlović nära.

🚨💰 Celtic have submitted an improved offer for Zinedin Smalkjović worth €4.5m fixed + €2m in bonuses.



Sandefjord are under no pressure to sell, as Olympiacos, Hull City, Rangers, Fenerbahçe, Toulouse, Feyenoord & Lyon are all closely tracking the CB and have made enquiries. pic.twitter.com/gIRwT4ii7G — Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 23, 2026

I Celtic skulle han bli lagkamrat med den svenska VM-spelaren Benjamin Nygren.

Zinedin Smajlović är fostrad inom Stockholmsfotbollen och har ett förflutet i bland annat BP:s akademiverksamhet. I fjol lämnade mittbacken Sandviken i superettan för Sandefjord. Där har det totalt blivit 39 matcher för 22-åringen.