Uppgifter: Svenskdoldis jagas av grekisk storklubb

Zinedin Smajlovic, 22, är eftertraktad.

Den svenske försvararen uppvaktas av grekiska Olympiakos, enligt uppgifter.

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Nyligen rapporterades det om att Sandefjords Zinedin Smajlovic är på flera klubbars radar. Då rörde det sig om Toulouse, Feyenoord och Celtic.

Nu ska Olympiakos även vara intresserade av 22-åringen, enligt de grekiska sajten FOS. Storklubben sägs ha kommit med ett bud men det framgår inte hur stort det är.

Smajlovic anslöt till norska Sandefjord från Sandviken inför säsongen 2025. Han noteras för totalt två mål och tre assist på 39 matcher i klubbens.

Mittbackens avtal med den norska klubben sträcker till och med 2028.