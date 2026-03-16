Uppgifter: Stort intresse för Swedberg – efter succén

Williot Swedberg har lockat intresse.

Svensken jagas av klubbar från England och Tyskland.

Detta enligt Aftonbladet.

Williot Swedberg har gjort succé i Celta Vigo. Svensken noteras för sju mål och fyra assist den här säsongen där tre av poängen har varit emot Real Madrid.

Enligt Aftonbladet har det nu växt ett internationellt intresse för 22-åringen. Tidningen uppger att klubbar i England och Tyskland följer Swedberg och att det lutar mot att han lämnar Celta Vigo i sommar.

FotbollDirekt har tidigare kunnat avslöja intresse från klubbar i Serie A, en från Eredivisie och en från Premier League. Celta Vigo har nobbat samtliga bud i vintras.

Swedbergs avtal med Celta Vigo sträcker sig till 2029.