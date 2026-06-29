Uppgifter: Succén väljer PSG – nobbar Liverpool

Yan Diomande, 19 har länge kopplats ihop med Liverpool.

Men ivorianen har bestämt sig för att gå till Paris Saint-Germain, enligt uppgifter.

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Yan Diomande har varit eftertraktad och under en längre tid ryktats till Liverpool. Samtidigt har RB Leipzig varit tydliga med att de inte vill släppa den 19-årige supertalangen.

Nu rapporterar The Athletic att Diomande har tagit ett beslut om framtiden. Om den offensive stjärnan gör en flytt i sommar, kommer det att bli till Paris Saint-Germain. Spelaren ska nämligen vara sugen på att träna under Luis Enrique.

PSG har, enligt uppgifter, inte presenterat något bud. Leipzig har tidigare nobbat ett förslag från Liverpool på 100 miljoner euro (cirka 1,1, miljarder kronor).

Diomande spelar VM-sextondelsfinal med Elfenbenskusten på tisdag.