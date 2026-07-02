Uppgifter: Succéspelarna jagas av AIK och Malmö FF

Uppsala är i kris och behöver sälja av spelartruppen.

Nu jagas Julia Ragnarsson och Älvali Lindström av AIK och Malmö FF.

Detta rapporterar Upsala nya tidning.

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IK Uppsala är i kris och har tvingats ändra om i ledarstaben. Det har tidigare framgått att klubben behöver sälja av en stor del av spelartruppen för att klara sin elitlicens.

Nu kommer Upsala Nya Tidning att högerbacken och U23-spelaren Julia Ragnarsson är klar för AIK. Sedan innan har samma tidning även kunnat berätta att Älvali Lindström, som har gjort fem mål och är delas tvåa i skytteligan är på Malmö FF:s radar. MFF har tappat Sara Kanutte Fornes och behöver förstärkning.

Uppsala ligger sist i damallsvenskan, men bara två poäng efter nästjumbon Djurgården.