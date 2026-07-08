Uppgifter: Svensken vill lämna

Svensk-bosniern Benjamin Tahirović vill lämna Bröndby.

Enligt danska Tipsbladet jobbar mittfältaren på en exit.

Benjamin Tahirović. Foto: Bildbyrån

23-åriga Benjamin Tahirović fostrades i Djursholm och Vasalund innan han lämnade för utlandet. Sedan i fjol tillhör mittfältaren den danska storklubben Bröndby, som värvade svensk-bosniern från Ajax för omkring 33,3 miljoner kronor, men nu ser det alltså inte ut att bli någon fortsättning.

Enligt danska Tipsbladet vill 23-åringen lämna Bröndby och hans entourage sägs jobba på en flytt från den danska klubben. Uppgifterna gör även gällande att Bröndby är redo att sälja Tahirović om ett tillräckligt bra bud presenteras.

Tidigare i sommar har spelaren, som har varit i väg och spelat VM med Bosnien och Hercegovina, kopplats ihop med bland annat den skotska storklubben Celtic, där han skulle bli lagkamrat med den svenska landslagsspelaren Benjamin Nygren.