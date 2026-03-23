Uppgifter: Terzic kan ta över Athletic Club

Athletic Clubs tränare Ernesto Valverde lämnar i sommar.

Nu uppges Edin Terzic ta över den spanska klubben efter säsongen.

Detta enligt transferjournalisten Florian Plettenberg.

Förra veckan meddelade Athletic Club att huvudtränaren Ernsto Valverde avgår när säsongen är över.

Det har tidigare ryktats om att Bournemouths Andoni Iraola ska ersätta honom. PL-tränaren har senare dementerat uppgifterna.

Nu rapporterar den tyska Sky-journalisten Florian Plettenberg att den förre Dortmund-tränaren Edin Terzic är aktuell för jobbet. 43-åringen ska själva vara öppen för att ta över Athletic Club.

Terzic lämnade Borussia Dortmund 2024 och har varit utan tränaruppdrag sedan dess.