Hjalmar Ekdal, 27, kan lämna Burnley.

Enligt uppgifter till FotbollDirekt visar FC Köpenhamn intresse för VM-svensken.

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Hjalmar Ekdal har haft svårt att slå sig in i Burnley och noterades för 19 framträdanden förra säsongen. Laget åkte ur Premier League och mittbacken har tidigare kopplats ihop med Werder Bremen i Bundesliga.

Ryktena slogs senare ner av tyska Bild som menade att Werder Bremen inte hade råd med Ekdal.

Nu kan FotbollDirekt redogöra för nytt intresse kring Ekdal. Enligt uppgifter till FD ska den danska storklubben FC Köpenhamn visa intresse för 27-åringen. Ekdal befinner sig i USA för att spela VM med Sverige och hans avtal med Burnley sträcker sig till 2027.

27-åringen anslöt till Burnley från Djurgården 2023 och har noterats för totalt 40 framträdanden.