Uppgifter: Tomasson en av slutkandidaterna för Norwich

Jon Dahl Tomasson står utan jobb.

Nu ryktas Sveriges förre förbundskapten till Norwich i Championship.

Enligt danska Tipsbladet är dansken en av slutkandidaterna att ta över som tränare.

Jon Dahl Tomasson fick sparken som förbundskapten för Sverige tidigare i höst. Sedan dess har dansken inte haft något jobb – men ryktats till Championship-klubben Norwich. Daily Telegraph rapporterade att dansken finns med på listan bland potentiella tränare.

Nu rapporterar danska sajten Tipsbladet att JDT är en av slutkandidaterna. Sajten uppger även att Tomassons kommande dygn är avgörande då Norwich vill få till en snabb lösning på tränarposten.

En annan kandidat som ryktats till Norwich är Gary O’Neil, som tidigare fick sparken av Wolverhampton i fjol.

Jon Dahl Tomasson är bekant med Championship då han innan Sverige-jobbet var tränare för Blackburn Rovers.