Uppgifter: Toppklubbar följer Liverpool-stjärnan

Dominik Szoboszlai har imponerat stort under säsongsinledningen.

Nu kommer rapporter om att andra toppklubbar följer Liverpool-stjärnan.

Manchester City och Real Madrid uppges ha ögonen på honom.

Foto: Bildbyrån

Liverpool har blandat och gett under säsongsinledningen, men någon som konstant imponerat är Dominik Szoboszlai.

Ungraren har stått för flertalet imponerande insatser och nu kommer rapporter om att Liverpool-stjärnan följas av andra toppklubbar.

Spanska AS rapporterar nämligen att såväl Manchester City som Real Madrid har ögonen på ungraren.

Enligt uppgifterna ska Liverpool vara beredda att överväga en försäljning, ifall man inte får till en kontraktsförlängning med mittfältaren.

Ansedda The Athletic rapporterade nyligen att de regerande Premier League-mästarna och Szoboszlai inlett diskussioner gällande ett nytt kontrakt.