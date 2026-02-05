Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Toppklubbar visar intresse för Sunderland-målvakten

Rasmus Hjortling
Sunderland-målvakten Robin Roefs har imponerat den här säsongen.
Nederländaren drar nu också till sig intresse därefter.
Liverpool, Manchester City och Chelsea uppges vara intresserade.

Foto: Bildbyrån

Premier League-nykomlingarna Sunderland har stått för en fin comebacksäsong i högstaligan och en starkt bidragande faktor till det har varit klubbens målvakt Robin Roefs.
Ifall man får behålla 23-åringen efter den här säsongen är dock osäkert.

Football Insider rapporterar nämligen nu att toppklubbarna Manchester City, Liverpool och Chelsea alla är intresserade av nederländaren.
Enligt uppgifterna så räknar även Sunderland med bud på över 50 miljoner pund (omkring 612 miljoner kronor) för burväktaren.

Skulle det bli en flytt för Roefs i sommar så kan det öppna för Melker Ellborg, som nu i vinter lämnade Malmö FF för Sunderland.

