Uppgifter: Trossard överens med Besiktas

Leandro Trossard ser ut att lämna Arsenal.

Han och Londonklubben är överens med Besiktas.

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Leandro Trossard ser ut att vara på väg bort från Arsenal.

Tidigare har det rapporterats att Arsenal och Besiktas kommit överens om en övergång, men att de personliga villkoren ännu inte var på plats.

Nu uppger Talksport-journalisten Ben Jacobs att en fullständig överenskommelse mellan alla parter är nära. Enligt uppgifterna återstår endast de sista detaljerna innan belgaren och Besiktas är överens.

Övergångssumman väntas uppgå till 20 miljoner euro, vilket motsvarar omkring 220 miljoner kronor.