Uppgifter: Turkiska jätten intresserad av David Alaba

David Alaba ryktas inte få sitt kontrakt förlängt.

Då kan mittbacken vara på väg till Turkiet.

Enligt spanska AS drömmer Besiktas om en värvning av österrikaren.

Foto: Alamy

Han kom till klubben under sommaren 2021 och har sedan dess vunnit La Liga vid två tillfällen, Copa del Rey en gång, den spanska supercupen en gång och Champions League vid två tillfällen.

Efter den nuvarande säsongen löper David Alabas kontrakt med storklubben Real Madrid ut – och senast då ser han ut att tacka för sig.

Nu kommer också uppgifter om var österrikaren kan tänkas fortsätta sin karriär. Enligt spanska AS är den turkiska jätten Besiktas intresserad av Alaba och drömmer om en värvning.

Vidare ska även Real Madrid vara beredda att lyssna på eventuella bud redan under denna månad. Däremot sägs ett problem vara att Alaba tjänar 14 miljoner euro (149 miljoner kronor) netto per säsong samt att han själv inte vill gå ner i lön.

Under sina år i ”Los Blancos” har David Alaba spelat 122 tävlingsmatcher.