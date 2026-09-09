Uppgifter: Två franska klubbar jagar Carlgren

Patrik Carlgren kan snart vara tillbaka i Frankrike.

Enligt Aftonbladet vill både Nantes och Le Harve knyta till sig målvakten.

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Patrik Carlgren spenderade två säsonger i Nantes där han främst agerade andremålvakt. I somras lämnade han efter att kontraktet löpt ut, samtidigt som klubben åkte ur den franska högstaligan.

Franska medier menar nu att en snabb återkomst till Nantes är aktuell, till följd av en skada på lagets nya reservkeeper. Nu kan klubben fått konkurrens.

Enligt Aftonbladet gör Nantes upp med Le Havre, som alltjämt spelar i den franska högstaligan. Tidningen gör gällande att båda klubbarna har lagt bud på svensken.

Patrik Carlgren slog igenom stort i samband med U21-EM 2015, då Sverige tog sitt första guld någonsin på ungdomssidan. Det blev dock endast en landskamp för A-landslaget.

På klubbnivå har 34-åringen representerat bland annat AIK, Nordsjælland, Konyaspor och Randers.