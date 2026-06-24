Uppgifter: Två nya klubbar jagar Bergvall

Lucas Bergvall ryktas vara på väg bort från Tottenham.

Nu har har både Borussia Dortmund och Newcastle visat intresse för svensken.

Det uppger transferjournalisten Nicoló Schira.

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Lucas Bergvall befinner sig i dagläget i USA för att representera Sverige under VM. Frågan är vilka han kommer att representera på klubblagsnivå efter världsmästerskapet.

Enligt brittiska uppgifter har svensken uttryckt en vilja att lämna Tottenham Hotspur, som nätt och jämnt undvek nedflyttning från Premier League den senaste säsongen. Bergvall har därefter ryktats till klubbar som Bayern München, Chelsea och Nottingham Forest.

Nu har två nya klubbar gett sig in i jakten. Enligt transferjournalisten Nicoló Schira är både Borussia Dortmund och Newcastle United intresserade av svensken.

Bergvalls kontrakt med Spurs löper ut först 2031.