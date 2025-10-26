Uppgifter: United har tagit beslut gällande Casemiros optionsår

Casemiro sitter på ett utgående kontrakt med Manchester United.

I kontraktet finns dock en option om en förlängning på ett år.

Denna option väntas dock inte aktiveras av storklubben.

Foto: Bildbyrån

Casemiros framtid i Manchester United är osäker.

Den brasilianske mittfältaren sitter på ett kontrakt som löper ut efter säsongen, men i kontraktet finns även en option om en förlängning på ett år.

Denna option väntas dock inte aktiveras, detta rapporterar den brittiska sajten Football Insider.

Även om United inte väljer att aktivera optionsåret så är det inte helt säkert att han kommer att lämna efter säsongen.

United kan välja att erbjuda Casemiro ett nytt avtal, troligen då med lägre lön, enligt uppgifterna.

Huruvida Casemiro skulle gå med på det återstår att se.

Under hösten har det även rapporterats om saudiarabiskt intresse för mittfältaren, bland annat från Al-Nassr.