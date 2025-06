Uppgifter: United-kaptenen har sagt nej till Al-Hilal

Bruno Fernandes har den senaste tiden starkt kopplats ihop med Al-Hilal.

Uppgifter har även gjort gällande att han har fått en deadline av den saudiska klubben.

Den har nu passerat – och Fernandes har tackat nej, enligt Fabrizio Romano.

Manchester United uppges behöva sälja spelare i sommarens övergångsfönster efter en fiaskosäsong. Enligt The Sun ska både Alejandro Garnacho och Kobbie Mainoo se ut att lämna i sommar. Lägg där till att även Marcus Rashfords, Antonys och Jadon Sanchos tid i klubben ser ut att vara över.



För ett par veckor sedan gjorde även uppgifter om att lagkapten Bruno Fernandes kan lämna England.



Enligt Daily Mail var saudiska Al-Hilal redo att lägga ett officiellt bud på den portugisiske stjärnan som var värt runt 100 miljoner pund (motsvarande runt 1,3 miljarder kronor). Den saudiska klubben sades dessutom vara redo att erbjuda ett monsterkontrakt till United-stjärnan värt 200 miljoner pund (omkring 2,5 miljarder kronor).



Förra veckan rapporterade engelska The Mirror att den saudiska klubben har satt en deadline, på 72 timmar. Därefter var de beredda att gå vidare med andra kandidater som ska marknadsföra det kommande klubblags VM:et i sommar.



Idag, tisdag den tredje juni, ser affären ut att rinna ut i sanden. Detta då portugisen, enligt Fabrizio Romano, har valt att tacka nej till erbjudandet.



Uppgifterna gör gällande att Fernandes vill fortsätta att spela sin fotboll på europeisk högstanivå, och Al-Hilal får fortsätta att leta efter en ny posterboy.

