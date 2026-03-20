Uppgifter: Uniteds tydliga svar kring nytt Rashford-lån

Barcelona vill förlänga Marcus Rashfords låneavtal.

Manchester United vill bara släppa engelsmannen i en permanent övergång.

Det rapporterar Mirror.

Foto: Alamy

Marcus Rashford, 28, har varit nära att lämna Manchester United för en permanent övergång till Barcelona. den katalanska klubben har tidigare varit redo att aktivera den engelske ytterns köpoption på 26 miljoner pund, motsvarande 324 miljoner kronor.

Nyligen kom Daily Mail med uppgifterna att Barcelona har vänt kring utköpet och i stället vill förlänga låneavtalet. Detta då klubben inte vill betala den dyra prislappen.

Enligt Mirror kommer Manchester United inte att låna ut Rashford igen. ”The Red Devils” kommer endast att släppa 28-åringen i en permanent affär.

Rashford noteras för tio mål och 13 assist på 38 matcher i Barcelona den här säsongen.