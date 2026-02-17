Uppgifter: Väntas återvända till Chelsea – köps inte loss

Bayern Munchen lånade in Nicolas Jackson från Chelsea förra sommaren.

Någon permanent flytt till Tyskland ser det dock inte ut att bli för anfallaren.

Den obligatoriska köpoptionen ser inte ut att träda i kraft.

Foto: Bildbyrån

Efter många om och men så stod det förra sommaren till slut klart att Nicolas Jackson lånas ut till Bayern München över den här säsongen.

Den senegalesiske stjärnan har dock inte fått allt för mycket speltid i den tyska storklubben och någon permanent flytt till Tyskland ser det inte ut att bli.

Times rapporterar nämligen att den obligatoriska köpoptionen, som aktiveras ifall anfallaren spelare tillräckligt många matcher, inte kommer att träda i kraft. Således så ser Jackson ut att återvända till Chelsea i sommar.

Den obligatoriska köpoptionen ligger enligt uppgifter på 65 miljoner euro, eller 715 miljoner kronor. Bayern München har redan betalat 16,5 miljoner euro, vilket är drygt 180 miljoner kronor, i låneavgift, för lånet den här säsongen.

Hittills den här säsongen har det blivit 15 framträdanden i Bundesliga för 24-åringen.