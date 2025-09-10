Uppgifter: Yamal var nära Bayern München – agenten stoppade

Lamine Yamal, 18, är storstjärna i Barcelona.

Men saker hade kunnat bli annorlunda för superlöftet.

Enligt Bild ville Bayern München värva Yamal redan 2022.

Foto: Alamy

Han är nominerad till Ballon d’Or 2025 som 18-åring och har nyligen kritat på ett långt avtal med Barcelona. Tillvaron i Spanien är bra för supertalangen Lamine Yamal.

Men ”Barça”-stjärnans karriär hade kunnat ta en annan värvning. Det rapporterar den tyska tidningen Bild.

Enligt Bild ska den tyska giganten Bayern München velat värva en då 15-årig Yamal. Klubbens dåvarande sportchef, Hasan Salihamidzic, ska till och med ha rest till Barcelona för att övertyga löftet. Resan gav resultat och tack vara fem miljoner euro var både Lamine Yamal och hans familj inställda på en flytt till Tyskland.

Värvningen behövde dock vänta till Yamal hade fyllt 16, och under den tiden anlitade talangen den portugisiska agenten Jorge Mendes. Enligt uppgifterna satte Mendes stopp för affären och övertygade Yamal om att han skulle stanna kvar i Barcelona.

18-åringen har totalt gjort 109 matcher för Barcelona och står noterad för 27 mål och 37 assist.