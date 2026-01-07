Uppgifter: Zeneli nära flytt – Elfsborg på väg mot storförsäljning

Besfort Zeneli ser ut att vara på väg bort.

Expressen uppges att han är nära belgiska Royale Union Saint­-Gilloise.

Totalt kan affären komma att bli värd 60 miljoner kronor.

Foto: Bildbyrån

Besfort Zeneli har varit ryktenas man under en längre tid och nu ser en flytt ut att vara på gång för Elfsborgs-mittfältaren.

Expressen rapporterar denna onsdagskväll att Boråsklubben är nära att komma överens med Royale Union Saint­-Gilloise om en affär.

Enligt uppgifterna väntas den belgiska klubben tala 40 miljoner kronor till en början, men affären kan bli värd 60 miljoner kronor via enklare bonusar.

Redan innan jul rapporterades det om att den belgiska klubben lagt bud på mittfältaren, då rörde sig det om ett bud på omkring 30 miljoner kronor enligt Fotbollskanalen.

Det som återstår innan affär kan bli klar är att de sista bitarna faller på plats mellan klubbarna.