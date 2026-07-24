Vändningen kring svenske stjärnan – uppges jaga lagkamraten

Genoa ska tidigare ha visat intresse för Jens Cajuste.

Nu pausar Serie A-klubben i jakten på svensken, enligt uppgifter.

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Jens Cajuste, 26 återvände till Napoli efter den gångna säsongen. Den svenske mittfältaren har sedan dess ryktats bort och ligakonkurrenten Genoa ska vara en klubb som är intresserad av honom.

Enligt tidigare uppgifter ska Napoli och Genoa fört samtal om en potentiell affär och att tränaren Daniele De Rossi är imponerad av Cajuste.

Men nu stannar förhandlingarna.

Den italienska transferjournalisten Alfredo Pedulla rapporterar att Genoa har bytt spår. I stället för Cajuste tittar de på hans lagkamrat Nosa Obaretin. Genoa väntar på ett godkännande för att få till övergången.

Samtidigt som Cajuste-affären stannar, finns det fortfarande en chans för en framtida övergång, rapporterar Pedulla.

Jens Cajuste spelade för Ipswich i Championship förra säsongen. Då noterades han för ett mål och fyra assist på 30 ligamatcher. 26-åringens avtal med Napoli sträcker sig till sommaren 2028.