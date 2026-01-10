Sedan barnsben har Besfort Zeneli spelat för IF Elfsborg.

Nu menar han själv att kapitlet i Borås-klubben närmar sig ett slut.

– Jag känner mig ganska redo för att ta klivet ut nu under januari månad, säger han till FotbollDirekt.

Inför säsongen 2022 blev Besfort Zeneli, 23, en del av IF Elfsborgs A-lag. Sedan dess har mittfältaren bidat sin tid och jobbat på i det tysta för att senare ta hans egen klubb och allsvenskan med storm.

Under de två senaste säsongerna har han varit en av, om inte den, viktigaste spelaren i de gulsvarta från Sjuhärad och även blivit en del av det Svenska herrlandslaget.

För ett par dagar sedan gjorde uppgifter från Expressen gällande att Zeneli är nära en övergång till Royale Union Saint­-Gilloise där den belgiska klubben uppges betala 40 miljoner kronor i grundsumma för Elfsborgs-kuggen.

Därför valde FotbollDirekt att ringa upp huvudpersonen och fråga till vilken grad det finns bäring i uppgifterna.

– Jag har inte hört någonting om summor och jag vet inte om det stämmer eller inte. Men att de är intresserade har jag vetat under en längre tid, säger Besfort Zeneli till FotbollDirekt.

Hur lång tid pratar vi om?

– Det var lite snack i somras men det blev inte av. Nu har jag hört från min agent att det har funnits intresse sedan säsongen tog slut ungefär. Så jag har vetat det en tid.

40 miljoner kronor är inte direkt lite pengar. Hur känns det när en sådan summa nämns tillsammans med sitt eget namn?

– Det är svårt att prata om summor, och det har jag sagt tidigare också. Men det är mycket pengar i fotboll och det är självklart stort att jag nämns med de summorna. Det är sjuka pengar i fotboll, säger Zeneli och skrattar.

I skrivande stund är ingenting klart eller kommunicerat vad gäller en övergång för 23-åringen. Däremot menar han själv att det finns en hel del saker som lockar med en flytt till den belgiska serieledaren.

– Ingenting är klart men jag har lite koll på klubben. Som du säger vann de ligan förra året, spelar Champions League i år och ligger etta i ligan. Det är en bra klubb men om det är ett bra steg eller inte får vi se, om jag ens tar det steget. Men det är en bra klubb, det är inget snack om saken.

Vid flera tillfällen har vi pratat om när det kan vara rätt tillfälle för dig att ta steget och flytta utomlands. Känns det som att det börjar bli rätt tajming för det nu?

– Jag känner mig ganska redo för att ta klivet ut nu under januari månad. Sedan får vi se om det händer eller inte, det är svårt att säga. Det är några veckor kvar av fönstret men jag skulle säga att jag känner mig redo och jag tror någonstans att det är läge för mig att ta mig vidare någonstans. Sedan ska det, som jag alltid har sagt, kännas rätt och vi får se om allting klickar. Då kanske det är dags.

För att en flytt från allsvenskan ska bli möjlig för Besfort Zeneli behöver Elfsborg godkänna en sådan och känna sig nöjda med det bud som en utländsk klubb presenterar.

Lyssnar man till Stefan Andreassons uttalande gällande Elfsborgs kronjuvel för några dagar sedan ser Union Saint­-Gilloise ut att behöva höja sitt bud rejält.

“Jag vill ha 300 miljoner för honom”, sade klubbchefen till Fotbollskanalen.

Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson "kräver" 300 miljoner kronor för Besfort Zeneli.

Det kan måhända vara något av en överdrift och sagt för komisk effekt. Däremot är det en tydlig indikation på att Elfsborg värdesätter Zeneli högt, vilket han själv gläds åt.

– Först och främst har jag haft ett bra snack med Stefan, sedan är det här med 300 miljoner… Det är kul att han värderar mig så högt och menar att jag har så stor betydelse för klubben och laget. Kommunikationen med Stefan har varit öppen och ärlig den senaste tiden och det har aldrig varit något problem.

Nu har vi liksom fastnat vid Union Saint­-Gilloise, men det kanske finns andra klubbar som fortsatt är med i bilden?

– Jo, det skulle jag säga. Stefan har bättre koll men det finns andra (klubbar) som har mycket intresse för mig. Vad som kommer att hända får vi se, men det finns andra också.

Vid två tillfällen har Besfort Zeneli varit en del av det svenska herrlandslaget som just nu blickar fram mot ett VM-playoff mot Ukraina i mars månad. Då menar Zeneli själv att en flytt till ett lag som är mitt i säsong och som tävlar i Champions League sannolikt inte hade skadat hans chanser att tas ut i förbundskapten Graham Potters nästa trupp.

– Nej, det tror jag inte. Sedan har jag ändå bevisat att jag har blivit uttagen även om jag spelar i Elfsborg. Men som du säger hade det inte skadat att gå till en klubb som ligger etta i sin liga och spelar i Champions League. Det är ett viktigt kval nu i mars som man väldigt, väldigt, väldigt gärna vill vara med i. Det hade inte skadat, avslutar Zeneli.