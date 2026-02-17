Brages besked: Nyförvärvet borta på obestämd tid
Följ Fotbolldirekt på
Google news
IK Brage plockade in Lasse Madsen tidigare i vinter.
Nu står det klart att nyförvärvet blir borta på obestämd tid.
– Lasse kommer vara borta en tid av hälsomässiga skäl och följer i nuläget specialistläkares rekommendationer, säger Jonatan Lundevall, medicinskt ansvarig i IK Brage.
IK Brage värvade Lasse Madsen från BK Häcken tidigare i vinter.
Nu står det klart att nyförvärvet blir borta på obestämd tid.
– Lasse kommer vara borta en tid av hälsomässiga skäl och följer i nuläget specialistläkares rekommendationer, säger Jonatan Lundevall, medicinskt ansvarig i IK Brage.
”Rehabiliteringen sker i nuläget i Danmark och någon tidsplan för återgång är ännu inte fastställd. Vi önskar Lasse en bra återhämtning och stöttar honom under tiden”, skriver klubben via sin hemsida.
Den här artikeln handlar om: