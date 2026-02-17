Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Brages besked: Nyförvärvet borta på obestämd tid

Rasmus Hjortling
IK Brage plockade in Lasse Madsen tidigare i vinter.
Nu står det klart att nyförvärvet blir borta på obestämd tid.
– Lasse kommer vara borta en tid av hälsomässiga skäl och följer i nuläget specialistläkares rekommendationer, säger Jonatan Lundevall, medicinskt ansvarig i IK Brage.

IK Brage värvade Lasse Madsen från BK Häcken tidigare i vinter.
”Rehabiliteringen sker i nuläget i Danmark och någon tidsplan för återgång är ännu inte fastställd. Vi önskar Lasse en bra återhämtning och stöttar honom under tiden”, skriver klubben via sin hemsida.

