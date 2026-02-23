Favoriten tillbaka i ÖFK: ”Jag är väldigt tacksam”

En lyckad swish-kampanj har gjort Östersunds FK ett meriterat namn starkare.

Under gårdagen blev det officiellt att Curtis Edwards återvänder till Jämtlandsklubben.

– Det här är något jag alltid velat göra, komma tillbaka till Östersund och spela, så jag är väldigt, väldigt tacksam, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

Sommaren 2016 plockade de då allsvenska nykomlingarna Östersunds FK in engelsmannen Curtis Edwards från Ytterhogdals IK.

Den versatila mittfältaren blev snabbt en nyckelspelare i Jämtlandsklubben under Graham Potter och totalt blev det över 100 framträdanden i klubben, en Svenska cupen-titel och ett Europa League-äventyr innan flyttlasset gick till Stockholm och Djurgården där han blev svensk mästare 2019.

De senaste åren har spenderats hemma i England i bland annat anrika Notts County, men under gårdagen blev det officiellt att 32-åringen återvänder till Sverige och till Östersunds FK.

– Det känns riktigt bra, jag är riktigt glad. Jag är förväntansfull och kan knappt vänta på att det ska dra igång. Så det känns väldigt, väldigt bra, säger han till FotbollDirekt.