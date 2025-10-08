FD:s avslöjande bekräftat – VSK säkrar upp talangen

Levi Hansas säkras upp av Västerås SK.

Precis som FotbollDirekt nyligen avslöjade.

Talangen har skrivit på ett A-lagskontrakt med klubben.

Foto: Bildbyrån

Tidigare i veckan kunde FotbollDirekt avslöja att Västerås SK var överens med jättetalangen Levi Hansas om ett kontrakt.

Detta trots bud från storklubbar som FC Köpenhamn och AIK.

Nu denna onsdagseftermiddag så meddelar VSK att det är officiellt med ett A-lagskontrakt för talangen.

– Jag är förstås glad över att det är klart med ett kontrakt med VSK, säger han via klubbens hemsida och fortsätter:

– Det är spännande att få bli en del av herrlaget och få chansen att utvecklas ytterligare kommande år. Nu ser jag fram mot nästa säsong och hoppas på att kunna bidra till laget så mycket som möjligt.

15-åringen har skrivit på ett treårskontrakt med VSK och flyttas nu alltså upp i A-truppen.