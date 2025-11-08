Trelleborgs FF åker ur superettan

De har inte gått någon rolig säsong till mötes.

Nu har Trelleborgs FF åkt ur superettan.

Detta står klart efter att Örebro SK kvitterat ödesmatchen på tilläggstid.

Foto: Bildbyrån

Med 29 omgångar av superettan var läget glasklart inför avsparken på Vångavallen under lördagen.

Trelleborgs FF behövde tre poäng för att undvika direkt nedflyttning, medan Örebro SK hade fördelen av bättre målskillnad och kunde klara sig med oavgjort för att nå kvalplats.

På gräsmattan i Skåne stod extremt mycket på spel för båda lagen – vilket märktes på planen. Smällarna delades ut till höger och vänster och domaren fick nytta av sitt gula kort.

Matchens första mål skulle falla i den 62:a minuten – då Trelleborgs Hugo Engström befann sig på rätt plats vid rätt tillfälle och knoppade in 1-0 med huvudet vid den bortre stolpen.

Det såg ut att stå sig hela vägen fram till slutvissla. Men, i den 94:e minuten nickade Samuel Kroon in 1-1 vilket innebar att ÖSK säkrade en kvalplats i superettan och Trelleborgs FF åker ur den.

Nästa år väntar således spel i division ett för Trelleborgs FF.