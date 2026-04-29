Konfronterades av supportrar: ”Höll inte riktigt med”

I går förlorade IFK Norrköping sin andra raka match i superettan.

Då gick Tim Prica fram till ett par besvikna supportrar på Curva Nordahl.

– De ville väl att vi skulle visa mer hjärta, säger 24-åringen till NT.

Efter förlusten mot Örebro SK på Behrn arena förra veckan tog IFK Norrköping mot Landskrona Bois på Idrottsparken under tisdagen.

Där skulle en svängig match till slut rendera i en Bois-seger med 3-1 efter att stjärnan Christoffer Nyman tvingades till byte med en befarad skada.

Efter matchen var missnöjet hos ett gäng IFK-supportrar i hemmaklacken påtaglig. Då gick Tim Prica fram till Curva Nordahl för att både dryfta sina egna åsikter och lyssna till supportarna.

– De var lite irriterade. Man köper det. Det är känslor. Vi har känslor och de har känslor. Jag ville mer förstå vad de syftade på, och där höll jag väl inte riktigt med. Men man behöver inte alltid hålla med varandra, jag älskar dem lika mycket ändå även om man inte alltid håller med varandra, säger han till NT och berättar vad de besvikna supportrarna sade:

– De ville väl att vi skulle visa mer hjärta och jag tycker att om man kollar på matchen är det precis det vi gör. Vi visade hjärta. Även om kvalitén inte fanns där idag i alla moment. Det var det jag försökte få fram till dem. Sedan fattar jag, känslorna är höga efter två torsk nu.

Trots förlusten var det inga som helst tveksamheter för Prica att ta sig bort till hemmastå för att tacka de med sympatier för hans lag.

– Jag tycker att vi går fram till dem när vi vinner och vi går fram till dem när vi förlorar. De är här och stöttar oss i 90 minuter varenda match och då är det inte mer än rätt att vi ska dit och tacka dem. Det var först och främst det jag ville göra för att de gav oss ett fantastiskt stöd. Sedan blev det som det blev, avslutar Tim Prica.

I nästa omgång av superettan ställs IFK Norrköping, som har tagit sex poäng på fyra matcher, mot Falkenbergs FF på bortaplan.





