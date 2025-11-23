ÖSK-tränaren följde dramat från läktaren: ”Han räddar mitt liv”

Örebro SK:s tränare Patrik Haginge fick följa straffdramat från läktaren.

Men det var det värt när ÖSK säkrade spel i superettan.

– Jag vet inte hur jag hade mått annars, säger han till Expressen.

Foto: Bildbyrån

Allt skulle avgöras på Behrn Arena. ÖSK låg under med ett mål inför returen mot HTFF i kvalet till superettan. Efter en dramatisk drabbning lyckades till slut ÖSK säkra kontraktet efter straffdrama.

Men alla i ÖSK fick inte titta på från sidlinjen. Tränaren Patrik Haginge blev utvisad och fick följa dramatiken från sponsorläktaren.

– Från den 80:e minuten och framåt mådde jag dåligt inombords. Jag fattar inte varför jag fick två varningar och jag satt med sponsorer som hade druckit väldigt mycket, men vi hade flytet, säger Haginge till Expressen.

Men det slutade gott för Haginge när Erik Andersson satte den avgörande straffen som säkrade kontraktet.

– Jag har turen på min sida i dag att vi firar här. Det kanske jämnar ut sig över en säsong. Jag är bara jätteglad över att Erik (Andersson) sätter straffen. Han räddar mitt liv höll jag på att säga. Jag vet inte hur jag hade mått annars, säger han.